Вильярреаль, Испания, 14 сентября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. 14 сентября в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в матче первого тура группы F Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Аталантой». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойс, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Диа, Пино, Морено.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Рон, Малиновский, Дзаппакоста, Пессина, Сапата.

В текущем сезоне 28-летний центральный полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в трех матчах «Аталанты», проходивших в рамках итальянской Серии А 2021/22.