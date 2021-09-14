В Челябинской области таможенники провели учения с погоней за нарушителем
Троицк, Челябинская область, 14 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Тактико-специальные учения по силовому обеспечению специальных операций провели силовики Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 14 сентября пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.
Учения проводились совместно с ГИБДД в Троицком районе. От таможни в них участвовали мобильная группа и бойцы СОБР. По легенде учений, действия происходили на таможенном пункте на границе с Казахстаном.
Водитель грузового автомобиля не остановился на таможенном посту, поэтому его пришлось преследовать с привлечением ГИБДД. Другого нарушителя, который пытался напасть на сотрудников таможни, обезвредили бойцы СОБР.
Комментируя учения, заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов сказал:
По словам Земскова, подобные тактико-специальные учения в Челябинской таможне планируется проводить на регулярной основе.