Троицк, Челябинская область, 14 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Тактико-специальные учения по силовому обеспечению специальных операций провели силовики Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 14 сентября пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Пресс-служба Челябинской таможни

Учения проводились совместно с ГИБДД в Троицком районе. От таможни в них участвовали мобильная группа и бойцы СОБР. По легенде учений, действия происходили на таможенном пункте на границе с Казахстаном.

Водитель грузового автомобиля не остановился на таможенном посту, поэтому его пришлось преследовать с привлечением ГИБДД. Другого нарушителя, который пытался напасть на сотрудников таможни, обезвредили бойцы СОБР.

Комментируя учения, заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов сказал:

«В соответствии с федеральными законами «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и «Об оперативно-розыскной деятельности», сотрудники таможни вправе применять физическую силу и специальные средства в отношении нарушителей российского законодательства».

По словам Земскова, подобные тактико-специальные учения в Челябинской таможне планируется проводить на регулярной основе.