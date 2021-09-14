Курск, 14 сентября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Кирсановском районе Курской области заключён под стражу фигурант уголовного дела о ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ещё два человека пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ДТП

По версии следствия, вечером 9 сентября 30-летний мужчина, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения, на улице Зеленой в поселке Садовом сбил двух школьниц. 11-летняя девочка погибла на месте, её 13-летняя подруга была госпитализирована в детскую областную больницу. В больницу также попал 51-летний отец обвиняемого, который находился с ним в автомобиле в момент ДТП.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения». Ведётся расследование.