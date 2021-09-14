Приштина, Сербия, 14 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Глава ЦИК Косово Крешник Радоничи 14 сентября заявил, что избирательная кампания перед местными выборами будет длиться 30 дней и не может быть сокращена, как то предлагают оппозиционеры, даже несмотря на пандемию.

Bdx Приштина, Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом Радоничи призвал политические субъекты соблюдать меры по борьбе с распространением вируса.

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Местные выборы в Косово состоятся 17 октября, при этом смертность от COVID-19 достигла в регионе рекордных показателей — каждый день умирают два-три десятка человек.