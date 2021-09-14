Мурманск, 14 сентября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Мурманской области число резидентов Арктической зоны выросло до 73 — преференции получили еще две компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

REGNUM Бизнес

Инвестиционный проект компании «БаренцДом» предусматривает создание самой северной в России арт-резиденции с обустроенным причалом на берегу Баренцева моря в Печенгском округе. Инвестиции в проект составят 10 миллионов рублей, будет создано 3 новых рабочих места.

Компания «Алёнка» откроет в Мурманске новое производство мебели на заказ. Инвестиции в проект составят 1,7 миллиона рублей, будет создано 2 новых рабочих места.

«Статус резидента получили еще два проекта малого и среднего бизнеса, что подтверждает востребованность и доступность этой поддержки. Напомню, всего у нас 73 резидента, которые в сумме инвестируют в регион более 91 миллиарда рублей», — отметила замгубернатора Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России зарегистрировано 203 резидентов АЗРФ, проекты которых предполагают инвестиции в 270,909 млрд рублей и создание более девяти тысяч рабочих мест.