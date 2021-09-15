15 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Британские родители продолжают обсуждать в Twitter необходимость вакцинации от COVID-19 для детей и ее начало в Уэльсе.

Джейн Спай, , 00:22 — REGNUM В Уэльсе начали вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет первым компонентом вакцины от COVID-19. При этом окончательное решение по вакцинации должен будет принять сам ребенок. Главные врачи Соединенного Королевства советуют здоровым детям прививаться всего одним компонентом вакцины Pfizer. Директор одной из британских школ Хью Пауэлл заявил, что детям необходимо прививаться от COVID-19 для того, чтобы «вернуться к нормальности».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Некоторые родители не поняли, с каких пор директора обычных школ высказывают свое мнение о вакцинации на всю страну, особенно если у них нет медицинского образования.

«Директор вдруг педиатром стал, никогда не знал такого», — прокомментировал @muedes.

«Сказал директор, который специализируется в эпидемиологии? Я хочу, чтобы моим детям сделали прививку, но хотелось бы услышать мнение реального эксперта. Мне не интересно мнение какого-то директора», — написал @gladyglo.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

Многие пользователи не согласились с мнением директора, потому что дети, вакцинированные и нет, все еще могут переносить и распространять вирус, что никогда не приведёт к нормальной жизни, с вирусом нужно бороться по-другому.

«Нам опять перепродают вакцину. Все ещё можно подхватить COVID-19 и заражать других, у детей проявляются лишь слабые симптомы, когда они заболевают коронавирусом. Какое значение для «нормальности» в школе будет иметь кучка привитых детей?» — поинтересовался @6ettinold.

«Как? Не все дети будут вакцинированы, некоторые все еще будут переносчиками. Как это поможет?» — спросил @MPoppodum.

Ряд родителей не понимают, как нормальность и доковидная жизнь связана с вакцинацией.

«Ну и что будет, когда они её сделают? Не говоря уже о том, что врожденный иммунитет сильнее вакцины, что подтверждают доказательства из Израиля», — написала @Cllr_Victoria.

«Показатели инфицирования одинаковые среди вакцинированных и невакцинированных. Риски выше преимуществ среди молодежи, это эхо разносится по всему научному сообществу. Сумасшествие», — считает @balligerent18.

Среди пользователей есть те, кто вообще считает вакцинацию злом, потому что она позволяет вирусам мутировать.

«Как она поможет, вакцины никогда не делают ничего нормальным. Вакцины защищают от смерти, но из-за них появляются новые варианты бесконтрольно. И они уклоняются от вакцин», — отметила @LouiseM60618083.

Анна Анкер. Вакцинация. 1899

Некоторые родители считают, что к «нормальности» детей вернет только нормальная школа.

«Прекратите тестировать и закрывать школы, тогда у них будет нормальность», — считает @chriseden68.

В комментариях отметили, что вакцинацию детей от COVID-19 максимально политизировали и довели до абсурда.

«Я впервые вижу, чтобы вирус и вакцинацию так политизировали, государство отвергает научные доказательства, потому что они не подходят, причем до такой степени, что 12-летний ребенок может наплевать на решение своего родителя», — написал @Strichy2.

«Это не про здоровье, это про контроль», — считает @badbroadcastco.

Ряд пользователей отметили, что всем обещали нормальность и ранее, еще когда говорили про вакцинацию пенсионеров.

«А нам разве не обещали нормальность до вакцины, а потом, когда пенсионеры и наиболее уязвимые вакцинировались, а потом все, кому за 40, потом все, кому от 20 лет, и так далее. Просто передвигают цель. Да, разница есть, но небольшая», — напомнил @JP45551960.

«Эмм, мы такое уже слышали, только про взрослых, не так ли?» — поинтересовался @Ian_bill1.

В комментариях сравнили вакцинацию с лечением других заболеваний и пришли к выводу, что к нормальности она точно не приведет.

«Когда тебя лечат от миокарда, это ненормально», — прокомментировал @Rip_Von_Snorter.

«Оно может и оставляет шрамы на сердце, оно может и возвращается, что для многих ведет к необходимости трансплантации сердца», — добавил @JP45551960.

Напомним, ранее специальный комитет правительства Великобритании по вакцинации говорил о недостаточности оснований для вакцинации здоровых детей.

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