Курск, 14 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В Курской области увеличилось количество вылетов санитарной авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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В 2021 году вертолет «Ансат» уже выполнил больше полетов, чем в 2020-м. В 2020 году было организовано 54 вылета и спасено 55 жизней. В 2021 году только с мая санавиация совершила 89 вылетов. Были эвакуированы 87 пациентов, в том числе 23 ребенка. Шесть из них были младше года.

70 вылетов было организовано в районы Курской области, 19 — за пределы региона, в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Экстренная медицинская эвакуация требовалась пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом. Также вертолёт доставил в больницы 20 пострадавших в ДТП с тяжелыми травмами, угрожающими жизни. Из них семеро — дети.