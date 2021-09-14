Барселона, Испания, 14 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 14 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» примет мюнхенскую «Баварию». Матч пройдет в рамках первого тура группы E Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Барселона» (схема 3−5-2): Марк-Андре тер Штеген — Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Жерар Пике — Серхи Роберто, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри, Хорди Альба — Люк Де Йонг, Мемфис Депай.

«Бавария» (схема 4−2-3−1): Мануэль Нойер — Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Никлас Зюле, Альфонсо Дэвис — Леон Горецка, Йозуа Киммих — Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Лерой Сане — Роберт Левандовски.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет.

В последний раз «Барселона» и «Бавария» играли между собой 14 августа 2020 года. Тот матч, проходивший в рамках ¼ финала Лиги Чемпионов 2019/20, завершился крупной победой мюнхенской команды со счетом 8:2.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в четырех матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил шесть голов.