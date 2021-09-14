Берн, 14 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. 14 сентября в Берне (Швейцария) на стадионе «Ванкдорф» «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от хозяев стадиона «Янг Бойз». Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу швейцарской команды. При этом около часа «манкунианцы» играли в меньшинстве после удаления Аарона Ван-Биссаки на 35-й минуте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 13-й минуте встречи забил 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Бруну Фернандеша — 0:1. На экваторе второй половины полузащитник Муми Нгамале восстановил равновесие в счете — 1:1. В компенсированное время вышедший на замену Теозон Сьебатшо забил победный мяч швейцарской команды — 2:1.

Желтые карточки получили Кристиан Фасснахт, Кристофер Мартинс Перейра и Рафаэл Варан. На матче работала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Составы команд:

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Камара, Гарсия, Лаупер (Цезигер, 90'), Хефти (Сулеймани, 83'), Сьерро (Сьебташо, 46'), Нгамале, Фасснахт, Абишер, Перейра (Ридер, 82'), Мешак (Канга, 90').

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Шоу, Погба, Фред (Марсьяль, 89'), Фернандеш (Матич, 72'), ван де Бек (Варан, 46'), Санчо (Далот, 37'), Роналду (Лингард, 72').

«Янг Бойз», одержав первую победу и набрав 3 очка, поднялись на первую строчку в группе F. «Манчестер Юнайтед» без очков остался на последнем месте.