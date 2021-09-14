Приштина, Сербия, 14 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 14 сентября впервые прибыла в Берлин в роли президента.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита, совершенного по приглашению президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера, Османи была встречена с высшими государственными почестями, что в Косово воспринимают как подтверждение своей государственности и международной правосубъектности.

Османи поблагодарила Германию за поддержку Косово на международной арене, в том числе в его интеграционных устремлениях, а также отметила, что в Германии проживают 400 тысяч косовских албанцев.

По словам главы Косово, в Приштине заинтересованы в подписании нескольких соглашений с Германией, в том числе о перевозках товаров и автомобилей, об отмене двойного налогообложения и о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом Османи сообщила о приближении дня подписания двустороннего меморандума о признании водительских прав, выданных в Косово.