Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО в отношении не имеющего постоянного места жительства мигранта, который подозревается в жестоком убийстве 51-летней петербурженки из-за случайного уличного конфликта. Тело женщины, управлявшей магазином сувениров, нашли волонтёры спустя несколько дней после ее гибели, а предполагаемый убийца постарался замести следы преступления.

Нож, кровь

По данным следствия, Раил Муталибов поздно вечером 10 сентября между домами по Торфяной дороге умышленно, с целью убийства ранее незнакомой ему женщины по мотиву внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес жертве не менее шести ударов руками и ногами и не менее 15 ударов ножом в голову, шею и туловище. Женщина скончалась на месте, а злоумышленник спрятал тело жертвы в кустах, постирал свою одежду и спрятал нож.

Однако это ему не помогло, и 12 сентября Муталибов был задержан, а на следующий день ему предъявили обвинение в убийстве.

Как сообщили 14 сентября в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, следователь, настаивая на заключении обвиняемого в СИЗО, указал, что Муталибов не имеет в Петербурге регистрации и постоянного места жительства, официально нигде не трудоустроен, не имеет прочных социальных связей, проживает в арендуемой квартире без оформления договорных отношений и может скрыться от следствия. Муталибов и его адвокат против ареста в СИЗО не возражали, обвиняемый заключен под стражу как минимум до 11 ноября 2021 года.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», Муталибов в Петербурге подрабатывал охранником в одной из городских больниц. По его словам, он столкнулся с погибшей, когда та каталась на роликах. Якобы женщина грубо выразилась в адрес мужчины, и тот решил ее убить.