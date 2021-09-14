Задонск, Липецкая область, 14 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Задонском районе Липецкой области заключен по стражу автомобилист, по вине которого в ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Вечером 12 сентября нетрезвый 55-летний мужчина, управляя автомобилем BMW-X3, на 424-м километре трассы М-4 «Дон» в Задонском районе выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с автомобилем KIA», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Её сын, находившийся в машине, получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. На время предварительного следствия его заключили под стражу.