Москва, 19 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Самый дорогой и статусный автомобиль китайского производителя Geely — седан Emgrand GT — в скором времени появится в России. Соответствующая пометка появилась на официальном сайте бренда, однако точная дата старта продаж и стоимость бизнес-седана пока неизвестны.

Сборка Emgrand GT для российского рынка будет производиться на территории Белоруссии, на заводе «Белджи», сообщают «Автовести». В Китае Geely Emgrand GT реализуется под названием GC9 с заметным успехом. Ранее в компании обещали вывести модель на рынок РФ в конце 2016 года, однако этого не произошло.

Седан уже адаптирован к дорожным и погодным условиям России. Ожидается, что он будет оснащен турбомотором объемом 1,8 л, способным выдать 163 л.с., и 6-ступенчатым «автоматом». Особенность модели — широкий спектр опций, в числе которых системы кругового обзора и мониторинга мертвых зон, панорамная крыша, мультимедийный комплекс с навигатором. Автомобиль был представлен на автосалоне в Москве летом 2016 года.

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