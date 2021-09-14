Москва, 14 сентября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур с партией из 34 британских спутников связи OneWeb, сообщает 14 сентября госкорпорация «Роскосмос».

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Это 15-й по счёту запуск российских космических ракет из 29, намеченных на 2021 год.

В ходе трансляции космического запуска была подтверждена штатная расстыковка электроразъёмов, соединяющих ракету с наземными конструкциями.

Разгонный блок «Фрегат» со спутниками OneWeb отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории и доставит спутники на расчётные орбиты в девять этапов, которые продлятся 225 минут.