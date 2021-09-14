Усмань, Липецкая область, 14 сентября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В Липецкой области задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Усманский завод промышленного машиностроения» полностью погашена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По данным следствия, руководство усманского завода промышленного машиностроения с ноября 2019 по август 2020 года не выплачивало работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты. При этом, как установлено материалами дела, на счетах организации имелись необходимые денежные средства для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности завода, но расходовались на иные цели. В результате сумма задолженности перед семью работниками составила почти 500 тысяч рублей.

Работники предприятия обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Уголовное дело о невыплате зарплаты было передано для расследования в производство следователей по особо важным делам аппарата следственного управления СК России по Липецкой области. В ходе расследования с потерпевшими полностью рассчитались. Работодатель также возместил причиненный им моральный вред, выплатив каждому потерпевшему компенсацию в 15 тысяч рублей.