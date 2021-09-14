Москва, , 21:58 — REGNUM Вопрос преступлений, совершенных в боснийском городе Сребреница во время гражданского конфликта в бывшей Югославии в 1990-е годы, чрезвычайной важен на сегодняшний день, потому что с его помощью «нас пытаются втянуть в ту систему европейской политики, которая не соответствует действительности». Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова 14 сентября в Москве, выступая на международной конференции «Итоги работы независимых международных комиссий: сербские жертвы в гражданской войне в Сараево 1991−1995 гг. и жертвы всех народов в районе Сребреницы 1992−1995 гг.», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Босния и Герцеговина

«Сейчас этому сопротивляется Россия. Мне кажется, что и Сербия должна была бы больше сопротивляться этому процессу. А вот Республика Сербская молодец — она выступила инициатором создания независимой международной комиссии по расследованию вопроса Сребреницы. Ведь до сих пор в мире звучит тезис, что Сребреница — синоним геноцида мусульманского населения, якобы совершенного сербскими военными, чего на самом деле не было», — рассказала Гуськова.

Напомним, что ранее независимая международная комиссия, которая два года работала над расследованием убийств мирных жителей в Сребренице во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы, пришла к выводу, что произошедшее там не являлось геноцидом мусульман. При этом в Сребренице были совершены военные преступления, и виновные в их совершении, несомненно, должны быть наказанными.