Киев, , 21:24 — REGNUM Украинское правительство разработало план на случай снижения объёмов транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) страны.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 14 сентября заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе беседы со статс-секретарём Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.

По словам Галущенко, если транзит российского газа через Украину снизится, Киев «оптимизирует» свою ГТС, переориентируя только на внутренний рынок.

«Если транзитные объёмы недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке», — заявил украинский министр.

При этом он пригрозил, что в таком случае Евросоюз потеряет надёжный, гибкий и независимый украинский маршрут транзита газа.

Напомним, газотранспортная система Украины без крупного транзита российского газа станет убыточной для Киева.

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