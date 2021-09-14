Тирана, , 23:35 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 сентября выступил в защиту инициативы Open Balkan в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эди Рама Facebook.com/edirama.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама подчеркнул, что инициированный Германией Берлинский процесс и проект Open Ballkan не противоречат друг другу и заявил, что в Косово упускают выгоды, предлагаемые проектом, из-за конспирологических теорий.

Рама подчеркнул, что создание единого регионального рынка в регионе — очень сложный и запутанный процесс, и Open Ballkan — это механизм, который позволяет его ускорить.

В пику Косово политик подчеркнул, что Сербия ради этого механизма пошла на уступки по вопросу о свободном перемещении людей в рамках проекта, что позволит косоварам беспрепятственно перемещаться на территорию Сербии.

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