Брюссель, , 21:21 — REGNUM Поскольку Россия стремится разобщить страны Евросоюза, им нужно проявлять сплочённость и единый подход в отношении Москвы, заявил 14 сентября на сессии Европейского парламента верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Россия vs ЕС Die Welt

Боррель «Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор».

Отметив, что Россия является крупным игроком на мировой арене, Боррель призвал искать способ поменять «текущую динамику», чтобы с Москвой у европейских стран установились «более предсказуемые и стабильные отношения».

Глава европейской дипломатии заявил также, что Брюсселю нужно продолжать защищать «таких людей, как [российский гражданин Алексей] Навальный», а также «тех, кто его поддерживает».

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