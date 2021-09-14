Скопье, , 23:20 — REGNUM Департамент МВД Северной Македонии по борьбе с организованной преступностью 14 сентября получил в дар от Чехии автомобили со специальными защитными системами.

Эмблема Skoda Nadir Hashmi

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Северная Македония получила восемь дизельных автомобилей Skoda Octavia и пять дизельных Skoda Skala мощностью 115 лошадиных сил, потребляющих менее четырёх литров топлива на 100 км.

Техника оборудована добавочными защитными системами. В церемонии передачи автомобилей принял участие заместитель министра внутренних дел Чехии Иржи Новачек.

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