Тирана, , 23:10 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 сентября отказался отвечать на вопросы журналистов из Косово в ходе пресс-конференции, последовавшей после встречи с Ангелой Меркель и другими лидерами стран региона Западные Балканы (кроме Сербии). Ни одному из них даже не дали слова.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поведение Рамы осудила Ассоциация журналистов Косово.

Стремление журналистов обратиться с вопросами к албанскому премьер-министру было очень велико, поскольку Косово и Албания резко отличаются подходами к проекту Open Balkan, предполагающему сближение с Сербией. Албания является одним из инициаторов проекта, в Косово называют его «новой Югославией» и считают, что это плохо.

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