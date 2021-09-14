Тирана, 14 сентября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 14 сентября отказался отвечать на вопросы журналистов из Косово в ходе пресс-конференции, последовавшей после встречи с Ангелой Меркель и другими лидерами стран региона Западные Балканы (кроме Сербии). Ни одному из них даже не дали слова.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поведение Рамы осудила Ассоциация журналистов Косово.

Стремление журналистов обратиться с вопросами к албанскому премьер-министру было очень велико, поскольку Косово и Албания резко отличаются подходами к проекту Open Balkan, предполагающему сближение с Сербией. Албания является одним из инициаторов проекта, в Косово называют его «новой Югославией» и считают, что это плохо.