Тирана, 14 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 14 сентября вручил медаль канцлеру Германии Ангеле Меркель.

World Economic Forum Ангела Меркель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама назвал Меркель «другом албанцев» и вручил ей медаль премьер-министра за общественную благодарность с большой перевязью и звездой.

Меркель заявила, что «ее сердце бьется для Западных Балкан» и поддержала инициативы регионального сотрудничества.

Напомним, после выборов 26 сентября Меркель уйдет в отставку. В ходе своего пребывания в Тиране Меркель встретилась с премьер-министрами всех шести стран Западных Балкан — Косово, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании.