Скопье, 14 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Врач Злате Мехмедович из Северной Македонии 14 сентября прокомментировал пожар в модульном ковидарии в городе Тетово, жертвами которого стали 14 человек.

Zdravstvo.gov.mk Венко Филипче

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, врач указал на важность модульных госпиталей для борьбы с пандемией, однако отметил, что инцидент с пожаром вызовет у населения недоверие к подобным госпиталям, и призвал временно их закрыть.

При этом Мехмедович отметил, что расследование инцидента вызывает надежду на то, что люди получат внятные и вызывающие доверия сведения о его причинах.

Напомним, пожар в госпитале стал причиной отставки министра здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.