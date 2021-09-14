Приштина, Сербия, 14 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 14 сентября сообщило о том, что на север Косово нелегально проникли тысячи флагов Сербии. Флаги перевезены «альтернативными дорогами» — то есть через горы.

Флаг Сербии

Флаги вывешивают в четырех муниципалитетах с сербским большинством накануне дня сербского единства, свободы и национального флага, который празднуется 15 сентября во всех странах, где проживают сербы.

Пресс-секретарь полиции Косово на севере края Бранислав Радович на вопросы журналистов ответил, что не располагает информацией о нелегальном ввозе флагов. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, сообщил, что отныне 15 сентября будет новым государственным праздником, который будет праздноваться «на деле» в Сербии и во всем мире.