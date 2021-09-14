Рим, 14 сентября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. В период с 2008 по 2020 годы в ЕС прибыли около 6,5 миллиона мигрантов, передает Mediaset во вторник, 14 сентября, со ссылкой на данный официальной статистики Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Покинули ЕС и вернулись на Родину за тот же период чуть менее 20% (менее 1,3 миллиона человек).

По мнению брюссельских чиновников, одна из основных причин затрудненного возвращения — сложности во взаимодействии Евросоюза со странами происхождения мигрантов.