Киев, 14 сентября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Украина планирует закупить в Турции 24 ударных беспилотника Bayraktar TB2 в составе четырёх комплексов, заявил 14 сентября журналистам главком ВСУ Валерий Залужный.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961 На Украине

Конкретных сроков он не назвал, но сообщил, что это произойдет не позднее 2022 года.

При этом Залужный рассказал, что купить турецкие беспилотники мало, надо ещё научиться их правильно применять, чтобы использовать не хуже, чем азербайджанские войска в последней войне в Карабахе.

Напомним, на данный момент Украина имеет на вооружении два комплекса Bayraktar TB2, в каждый из которых входит шесть дронов. Один из них числится в составе Воздушных сил ВСУ, а второй передан в распоряжение украинских ВМС.