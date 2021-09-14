Рим, 14 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) прививать граждан третьей дозой вакцины от коронавируса начнут 20 или 21 сентября, заявил во вторник, 14 сентября, глава региона Аттилио Фонтана.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

На первом этапе прививать третьей дозой будут тех, кому это рекомендовано по состоянию здоровья и обстоятельствам, в перспективе привьют и всех остальных, добавил губернатор.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

По данным на14 сентября, в Италии умерли130 027человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на72(днем ранее — на36). Число подтвержденных носителей выросло на4021(днем ранее — на2800). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 613 214 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены122 340человек(на3564 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 117 102человека, что составляет66,61% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).