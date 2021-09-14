Бразилиа, 14 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате дорожной аварии в Бразилии, передаёт 14 сентября Globo.

Eli Duke Автомобильная авария

На дороге между городами Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро утром 14 сентября произошло столкновение нескольких транспортных средств — четырёх легковых машин, автобуса с туристами и грузовика.

Одну из легковушек зажало между автобусом и грузовиком: находившиеся в машине погибли. В автобусе после столкновения начался пожар. Все пострадавшие госпитализированы.