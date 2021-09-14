Ватикан, 14 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Крест Христов нельзя сводить к политическому символу, сказал во время проповеди во вторник, 14 сентября, папа римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

Тот, у кого крест — не только на шее, но также и в сердце, не может видеть ни в ком врага, потому что видит в каждом брата или сестру, сказал глава Католической Церкви.

Крест — это не знак связи с определенной религией или социальным статусом, это — «источник нового образа жизни», добавил Франциск.