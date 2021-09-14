Донецк, , 20:30 — REGNUM Четыре обстрела территории ДНР и четыре — ЛНР осуществили за сутки 13 сентября украинские боевики, сообщает 14 сентября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Война в Донбассе

В ДНР обстрелам подверглись районы посёлка Озеряновка в Горловке и села Васильевка вблизи Ясиноватой — из вооружений БМП, миномётов калибра 82 и 120 мм. За сутки по территории республики украинские боевики выпустили 58 боеприпасов.

В ЛНР ВСУ обстреляли районы Золотого, села Желобок, посёлков Первомайск и Калиново. Украинские боевики применили миномёт калибра 82 мм, гранатомёты АГС-17, РПГ-7, СПГ-9, крупнокалиберный пулемёт и стрелковое оружие.

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