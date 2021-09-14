Рим, 14 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Стоимость электричества для домохозяйств Италии в последнем квартале 2021 года вырастет на 40%, заявил во вторник, 14 сентября, министр по делам «экологической трансформации» Роберто Чинголани.

Электричество

За год расходы среднего домохозяйства вырастут на 247 евро.

Итальянские политики, как правые, так и леволибералы, уже призвали правительство принять срочные меры: в противном случае весь наметившийся экономический рост будет просто «съеден» указанным подорожанием, отметили они.