Москва, 14 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Наивно полагать, что закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко принял случайно как раз в тот момент, когда были опубликованы результаты работы независимых международных комиссий по расследованию преступлений против сербов в Сараево 1991−1995 гг. и по расследованию преступлений против представителей всех народов в районе Сребреницы 1992−1995 гг. Об этом заявил председатель Комиссии по Сребренице израильский ученный Гидеон Грайф во время международной конференции, посвященной докладу независимых экспертов по Сараево и Сребренице, которая прошла в Фонде поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова 14 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом Грайф ответил на вопрос ИА REGNUM, является ли простым совпадением то, что буквально за считаные дни после первого представления доклада независимой комиссии в Республике Сербской бывший верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко ввел закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» на территории БиГ.

Напомним, комиссия независимых международных экспертов, которую возглавил Грайф, пришла к выводу, что в Сребренице были совершены военные преступления, но геноцида мусульман не было.

«Я считаю, что это было не случайно. Но нас это не пугает, мы твердо стоим на своих позициях, мы верим в каждое слово документа, который мы составили, и ничто не заставит нас отказаться от наших выводов, так как мы этим вопросом занимались очень серьезно и научно», — рассказал Грайф.

Напомним, что Гидеон Грайф является израильским историком, который специализируется на изучении истории холокоста. Он преподает в Австралии, Эстонии, Израиле, Германии, Польше и США. В 1986 году Грайф записал интервью с 31 узником лагеря Освенцим и на основании их рассказов составил книгу «Мы плакали без слез», которая была переведена на 12 языков. Также он занимался вопросом геноцида сербов во Второй мировой войне.