Израильский историк уверен: никакого «геноцида в Сребренице» не было
Москва, 14 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Наивно полагать, что закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко принял случайно как раз в тот момент, когда были опубликованы результаты работы независимых международных комиссий по расследованию преступлений против сербов в Сараево 1991−1995 гг. и по расследованию преступлений против представителей всех народов в районе Сребреницы 1992−1995 гг. Об этом заявил председатель Комиссии по Сребренице израильский ученный Гидеон Грайф во время международной конференции, посвященной докладу независимых экспертов по Сараево и Сребренице, которая прошла в Фонде поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова 14 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом Грайф ответил на вопрос ИА REGNUM, является ли простым совпадением то, что буквально за считаные дни после первого представления доклада независимой комиссии в Республике Сербской бывший верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко ввел закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» на территории БиГ.
Напомним, комиссия независимых международных экспертов, которую возглавил Грайф, пришла к выводу, что в Сребренице были совершены военные преступления, но геноцида мусульман не было.
«Я считаю, что это было не случайно. Но нас это не пугает, мы твердо стоим на своих позициях, мы верим в каждое слово документа, который мы составили, и ничто не заставит нас отказаться от наших выводов, так как мы этим вопросом занимались очень серьезно и научно», — рассказал Грайф.
Напомним, что Гидеон Грайф является израильским историком, который специализируется на изучении истории холокоста. Он преподает в Австралии, Эстонии, Израиле, Германии, Польше и США. В 1986 году Грайф записал интервью с 31 узником лагеря Освенцим и на основании их рассказов составил книгу «Мы плакали без слез», которая была переведена на 12 языков. Также он занимался вопросом геноцида сербов во Второй мировой войне.