Курган, 14 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Кургане наказан предприниматель за реализацию товаров без обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Иван Ожерельев Обувь

Бизнесмен в одном из магазинов Кургана в торговом зале выставил на продажу обувь, постельное бельё, полотенца, парфюм без маркировки средствами идентификации.

Непромаркированные 9749 пар мужской, женской, детской обуви, 4805 единиц изделий лёгкой промышленности и 32 единицы парфюма изъяты из оборота, в последующем будут уничтожены законным образом.

Предприниматель по решению суда оштрафован по с ч.2 ст.15.12 КоАП РФ («Производство или продажа товаров и продукции… без соответствующей маркировки»).