Рим, 14 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Противники вакцинации распространяют в интернете дезинформацию и плетут заговоры, заявил во вторник, 14 сентября, глава полиции Италии Ламберто Джаннини.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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По его словам, количество призывов не подчиняться антикоронавирусным правилам наводят на мысли о стремлении антипрививочников создать в стране «организованный хаос», а также постоянно создавать напряжение и подрывать тем самым порядок.

По данным на14 сентября, в Италии умерли130 027человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на72(днем ранее — на36). Число подтвержденных носителей выросло на4021(днем ранее — на2800). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 613 214 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены122 340человек(на3564 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 117 102человека, что составляет66,61% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).