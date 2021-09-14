Йошкар-Ола, 14 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. 39-летний житель Йошкар-Олы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

50.мвд.рф Мошенничество

По словам пострадавшего, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщив, что в личный кабинет банковского приложения мужчины пытаются зайти неизвестные. Для того, чтобы обезопасить средства, мужчине было предложено перевести сбережения на «безопасные счета». Он выполнил требования звонившего.

Однако через некоторое время псевдо — сотрудник банка позвонил снова и предупредил, что неизвестные пытаются взять кредит на имя мужчины. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо взять встречный кредит на 5 млн рублей, уверял мошенник, а полученные средства перевести на «безопасные ячейки». Житель Йошкар-Олы вновь выполнил инструкции лже-банковского сотрудника. Кредитные деньги были переведены на четыре банковских счета и восемь номеров абонентов. Общая сумма ущерба составила 4,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали действовать новым способом, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги». Так, мошенники представляются службой поддержки и сообщают потенциальной жертве, что произошла утечка данных или появились данные о том, что на её имя взят кредит. Злоумышленники запрашивают код сброса пароля, который приходит в СМС, и утверждают, что это поможет защитить аккаунт.

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