Железногорск, Курская область, 14 сентября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Прокурор запросил для жительницы Курской области, которая подожгла собственного малолетнего сына, наказание в виде 19 лет лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Железногорского городского суда.

Erdenebayar Огонь

13 сентября в суде состоялись прения сторон. Прокурор Курской области Алексей Цуканов в качестве государственного обвинения счёл доказанной вину женщины по статьям «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью», «Истязание, совершённое в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного» и «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Он попросил суд назначить женщине наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

Подсудимая участвовать в прениях сторон отказалась, а её адвокат попросила переквалифицировать статью обвинения на «Причинение смерти по неосторожности», а по двум другим статьям уголовное дело прекратить за недоказанностью вины подсудимой.

Слушание дела состоится 27 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 марта женщина во дворе дома облила своего восьмилетнего сына бензином из канистры и подожгла. Врачей она вызвала сама. Мальчика с ожогами третьей степени госпитализировали в Железногорскую городскую больницу, оттуда перевели в Курскую областную клиническую больницу. 17 марта его собирались доставить в Москву медицинское учреждение специализированного типа, но при транспортировке мальчик скончался. В ходе следствия выяснилось, что с 2016 года мать систематически избивала сына и оскорбляла его, а также неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.