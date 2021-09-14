Манчестер, Великобритания, 14 сентября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. На 13-й минуте матча первого тура группы F Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» 36-летний форвард «манкунианцев» в сборной Португалии Криштиану Роналду забил первый мяч в самом престижном еврокубке после своего возвращения. Голевую передачу записали на Бруну Фернандеша.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

11 сентября «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 4:1. Роналду отметился двумя забитыми мячами. Матч проходил в рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении Криштиану Роналду в последний день трансферного окна. «Красные дьяволы» заплатили туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро за трансфер футболиста.