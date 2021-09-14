Барселона, Испания, 14 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку текущему главному тренеру основной команды Рональду Куману: «Я доверю Куману. Он мне нравится, и я доверяю ему. У нас очень хорошие отношения», — цитирует Лапорта журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

После трех сыгранных матчей «Барселона» с семью очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице Примеры. При этом у «сине-гранатовых» есть матч в запасе.

14 сентября на стадионе «Камп Ноу» в матче первого тура Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Барселона» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.