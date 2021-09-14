Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего 42-летнего предпринимателя. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Порфирий Озеро Шарташ

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба закрыть тему поиска», — заявили в отряде.

Бизнесмен пропал 9 сентября. Его тело было найдено на берегу озера Шарташ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале нашли тело 41-летнего охотника, которого перед этим потеряли близкие.