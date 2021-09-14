Рим, , 19:59 — REGNUM Запад в целом и Европа в частности должны позаботиться о гражданах, которые решили покинуть Афганистан, заявил во вторник, 14 сентября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Марио Драги European Parliament

Он напомнил, что Италия приняла около 5000 афганцев, в основном тех, кто ранее сотрудничал с посольством страны и военной миссией, а также членов их семей. «Мы можем этим гордиться», — считает Драги.

При этом, по мнению премьер Италии, у Запада есть «моральный долг» перед Афганистаном, страной, в которой западные военные провели 20 лет.