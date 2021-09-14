Лестер, Великобритания, 14 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник «Лестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс рассказал о своем будущем в английском клубе: «Я открыт ко всем предложениям. Трансферное окно закрыто, но я готов рассматривать варианты. Посмотрим, что случится», — цитирует Тилеманса журналист Фабрицио Романо.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

Текущее соглашение Тилеманса с «Лестером» рассчитано до середины 2022-го года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника сборной Бельгии в 55 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Тилемансом интересовались «Барселона» и «Ювентус».

В прошлом сезоне бельгийский полузащитник принял участие во всех 38-ми матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Тилеманс перешел в «Лестер» 8 июля 2019 года из «Монако» за 35 миллионов евро.