Ижевск, 14 сентября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Из бюджета Удмуртии выделят 109,8 млн рублей на приобретение необходимой техники и оборудования сельскохозяйственными предприятиями. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Сельхозтехника готова выйти на калужские поля

Заявки от желающих получить субсидию аграриев принимаются до 22 октября текущего года.

До настоящего момента предприятия республики направили на обновление своих парков сельхозтехники 2,86 млрд рублей, что на 500 млн рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На указанные средства было приобретено 685 машин и прицепных агрегатов, 131 новый трактор, 24 зерноуборочных комбайнов, 17 кормоуборочных комбайнов, 38 сеялок и посевных комплексов, а также 134 единицы прицепного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала года банки выдали аграриям республики льготные кредиты на общую сумму 7,55 млрд рублей, по ставке не выше 5% годовых. Сумма кредитов, выданная с целью пополнения оборотных средств, составила 5,6 млрд рублей, выдано 98 краткосрочных займов.

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