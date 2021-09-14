Рим, 14 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Около 80% всех вредных выбросов производится странами «большой двадцатки», заявил во вторник, 14 сентября, премьер-министр Италии Марио Драги.

INSM Марио Драги

Из десяти стран, которые в период с 1999 по 2018 год производили больше всего выбросов, девять являются развитыми, отметил он.

При этом страдают от климатических изменений, вызванных в том числе деятельностью человечества, в первую очередь более бедные страны, добавил Драги.