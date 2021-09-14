Мексика, 14 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Автомобиль въехал в зал кафе в городе Торреон (штат Коауила, Мексика), пишет 14 сентября Milenio.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раскопки под стеклом

Уточняется, что внедорожник, за рулём которого находилась женщина 69 лет, оказался внутри здания, разбив стеклянную стену. По предварительной версии, у машины отказали тормоза.

В результате этого семь человек, включая двоих детей, получили травмы. Водителя задержали, она выразила готовность всячески помочь пострадавшим.