В Мексике машина въехала в зал кафе через стеклянную стену
Мексика, 14 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Автомобиль въехал в зал кафе в городе Торреон (штат Коауила, Мексика), пишет 14 сентября Milenio.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Раскопки под стеклом
Уточняется, что внедорожник, за рулём которого находилась женщина 69 лет, оказался внутри здания, разбив стеклянную стену. По предварительной версии, у машины отказали тормоза.
В результате этого семь человек, включая двоих детей, получили травмы. Водителя задержали, она выразила готовность всячески помочь пострадавшим.