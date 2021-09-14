Тула, 14 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. О результатах работы по развитию Тульской области за последние пять лет доложил губернатор Тульской области Алексей Дюмин президенту РФ Владимиру Путину 14 сентября в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Впервые встреча прошла в новом формате — губернатор находился на строительной площадке перинатального центра в Туле вместе с медиками, педагогами и воспитанниками Центра поддержки одаренных детей в Ясной Поляне.

Управление пресс-службы правительства Тульской области На встрече с президентом Владимиром Путиным

Глава региона подчеркнул, что новый перинатальный центр — долгожданный, нужный объект, в котором созданы все условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи будущим мамам и новорождённым.

«Несколько лет назад я обратился к вам с просьбой о строительстве центра. И при вашей поддержке проект почти завершён. В январе он начнёт работать», — сказал Алексей Дюмин. Президента от лица медиков региона за решение о строительстве центра поблагодарила также врио главного врача родильного дома №1 имени В.С. Гумелевской Елена Макарова.

Отвечая на вопрос Путина о зарплатах сотрудников нового центра, губернатор отметил, что для врачей заработная плата составит 70 тыс. рублей в месяц. Президент поручил и дальше работать на увеличение реальных доходов жителей области.

Также губернатор доложил о начале реализации в регионе пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках программы из федерального бюджета региону выделено более 7,5 млрд рублей на капитальный ремонт больниц, поликлиник, амбулаторий; установку модульных ФАПов, закупку современного медицинского оборудования.

«В зоне особого внимания правительства региона — работа по привлечению кадров в систему здравоохранения. Вы обращали внимание на этот вопрос на нашей предыдущей встрече», — подчеркнул глава региона.

Также в Тульской области реализуется региональный комплекс мер поддержки, в том числе выплаты врачам востребованных специальностей. Кроме дополнительного финансирования, медработникам предоставляется служебное жильё. В прошлом году выделено 125 квартир. В этом году — ещё 25. Среди врачей, получивших поддержку региона, — Юлия Рожкова. Она рассказала президенту, что приехала в Тульскую область из Краснодарского края после окончания Рязанского медуниверситета. Она получила служебное жилье, работает врачом-педиатром и планирует продолжать деятельность в Туле.

Также губернатор рассказал о разработанной в Тульской области программе индивидуального жилищного строительства для врачей, по которой им будут предоставлять комфортные жилые дома в отдельном коттеджном посёлке. Решению кадрового вопроса в медицине способствуют и целевые места в вузах, сейчас на них учатся более 1200 студентов и ординаторов.

Владимир Путин высоко оценил работу главы региона по привлечению медицинских кадров, отметив, что данная программа — «один из ключевых элементов закрепления медицинских кадров на местах». Также президент призвал активнее работать с Правительством РФ, чтобы получить дополнительные ресурсы на эту программу.

Ещё один важный для Тульской области проект, за поддержку в реализации которого поблагодарил Дюмин президента, — строительство современного регионального онкоцентра. Врач-онколог Михаил Бобков сообщил, что за последнее время серьезно обновлена материально-техническая база онкослужбы. Закуплены новые линейные ускорители для лечения злокачественных опухолей. Открылись первичные онкологические кабинеты в муниципалитетах. Сегодня онкозаболевания в регионе лечат по единым международным протоколам с использованием современного оборудования. Владимир Путин отметил усилия главы Тульской области в этом вопросе и попросил и дальше уделять особое внимание этому направлению, особенно учитывая, что регион находится в Чернобыльской зоне.

Алексей Дюмин доложил Владимиру Путину об эпидемиологической обстановке в регионе. Он отметил, что в регионе создан достаточный запас сил и средств на осенне-зимний период. При этом в области максимально сохраняется полноценная плановая медицинская помощь. Полным ходом идёт формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации. Полностью привито 570 тысяч человек — это каждый второй взрослый житель Тульской области. По этому показателю регион занимает восьмое место в стране и третье в ЦФО.

Также губернатор коснулся темы образования. Он рассказал, что за последние три года в Тульской области введено в эксплуатацию 15 новых детских садов, ещё восемь строится, причем пять планируется сдать до конца 2021 года. Поручение президента по ликвидации очерёдности в детские сады, включая группы для детей до трех лет, выполнено в конце 2020 года. С 2018 года построены три новые школы. Сейчас возводятся две школы, где будут учиться в общей сложности 1500 детей. В планах на 2022−2024 годы — ещё две школы на 1000 мест. В регионе работают два центра поддержки и развития одарённых детей. В Новомосковске при поддержке промышленной компании создаётся новый крупный центр «Созвездие» по модели «Сириуса».

Как рассказал Владимиру Путину руководитель Яснополянского центра поддержки одаренных детей Александр Сухоруков, 72% выпускников учреждения закончили обучение с медалями и поступили в лучшие вузы страны. Для каждого ученика разрабатывается индивидуальный учебный план с углубленным изучением предметов в соответствии с его интересами и способностями.

Алексей Дюмин продолжил тему создания комфортной городской среды. Работы по благоустройству ведутся во всех муниципалитетах региона. В рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды благоустроено 1300 объектов: 1165 дворов и 111 общественных пространств. Вторую жизнь получили 22 парка и 29 скверов. Проведена масштабная реконструкция в 11 малых исторических городах и поселениях Большой засечной черты. В числе приоритетных и капиталоёмких задач Алексей Дюмин назвал расселение аварийного жилья. На данный момент в области завершен первый этап федеральной программы переселения. Также аварийное жильё расселяется по региональной программе. В 2019 и 2020 годах за счёт областных средств расселено более 25 тыс. кв. м аварийного фонда. Новые квартиры получили полторы тысячи жителей области. До конца 2023 года за счёт региональных и федеральных средств досрочно завершится расселение ещё более 70 тыс. кв. м, это позволит переселить более 3,5 тыс. человек.

«Мы опередим план на два года и продолжим эту работу, так как в области остаётся большое количество аварийных домов. Необходимо расселить ещё 250 тысяч кв. м. аварийного жилья. Ваше решение о выделении регионам 45 млрд рублей на эти цели будет способствовать ликвидации аварийного жилищного фонда и переселению жителей в комфортные условия», — сказал Дюмин.

С 2016 года, доложил губернатор, в экономику Тульской области привлечено свыше 700 млрд рублей, реализуется более 60 крупных инвестпроектов, создано около 7,5 тыс. новых рабочих мест. Поскольку Тульская область — индустриальный регион, вопросы экологии были и остаются в числе наиболее важных.

«Мы системно взаимодействуем с предприятиями региона по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Это и модернизация производств с применением технологий, которые делают их более безопасными для экологии, и строительство очистных сооружений, и внедрение автоматических систем контроля», — доложил Дюмин.

Он добавил, что при заключении соглашений о реализации новых инвестпроектов одним из главных условий остаётся соблюдение экологических стандартов.

«Уважаемый Владимир Владимирович, все задачи, которые стоят перед субъектом в рамках ваших поручений и распоряжений Правительства РФ, решаются в плановом порядке. Все они вошли в Программу развития Тульской области на ближайшие пять лет. Но есть ряд вопросов, которые требуют серьёзной финансовой поддержки федерального центра. Мы с вами обсуждали это на последней встрече. В письмах, которые я направил в Ваш адрес, кратко изложены основные из них. Это экология, дорожная инфраструктура, укрепление системы здравоохранения, дальнейшее развитие нашей особой экономической зоны. Прошу вас рассмотреть эти предложения и по возможности поддержать», — завершил доклад Алексей Дюмин.

Владимир Путин назвал проблему расселения аварийного жилья традиционно острой для Центральной России, отметив, что этим вопросом нужно системно заниматься совместно с Правительством РФ. Он также подчеркнул, что ряд проектов, включая строительство Восточного обхода Тулы, реконструкцию очистных сооружений, модернизацию скорой помощи, развитие особой экономической зоны, будут направлены в Правительство РФ для дальнейшей проработки.

Отдельно Владимир Путин поблагодарил Алексея Дюмина за организацию встречи в неформальном ключе.

«Мне было очень приятно поговорить с людьми, которые занимаются конкретными важнейшими сферами деятельности, и почувствовать, как они относятся к тому, что реально происходит «на земле», — сказал президент.