Губернатор Тульской области доложил Путину о развитии региона за пять лет
Тула, 14 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. О результатах работы по развитию Тульской области за последние пять лет доложил губернатор Тульской области Алексей Дюмин президенту РФ Владимиру Путину 14 сентября в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Впервые встреча прошла в новом формате — губернатор находился на строительной площадке перинатального центра в Туле вместе с медиками, педагогами и воспитанниками Центра поддержки одаренных детей в Ясной Поляне.
Глава региона подчеркнул, что новый перинатальный центр — долгожданный, нужный объект, в котором созданы все условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи будущим мамам и новорождённым.
«Несколько лет назад я обратился к вам с просьбой о строительстве центра. И при вашей поддержке проект почти завершён. В январе он начнёт работать», — сказал Алексей Дюмин. Президента от лица медиков региона за решение о строительстве центра поблагодарила также врио главного врача родильного дома №1 имени В.С. Гумелевской Елена Макарова.
Отвечая на вопрос Путина о зарплатах сотрудников нового центра, губернатор отметил, что для врачей заработная плата составит 70 тыс. рублей в месяц. Президент поручил и дальше работать на увеличение реальных доходов жителей области.
Также губернатор доложил о начале реализации в регионе пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках программы из федерального бюджета региону выделено более 7,5 млрд рублей на капитальный ремонт больниц, поликлиник, амбулаторий; установку модульных ФАПов, закупку современного медицинского оборудования.
Также в Тульской области реализуется региональный комплекс мер поддержки, в том числе выплаты врачам востребованных специальностей. Кроме дополнительного финансирования, медработникам предоставляется служебное жильё. В прошлом году выделено 125 квартир. В этом году — ещё 25. Среди врачей, получивших поддержку региона, — Юлия Рожкова. Она рассказала президенту, что приехала в Тульскую область из Краснодарского края после окончания Рязанского медуниверситета. Она получила служебное жилье, работает врачом-педиатром и планирует продолжать деятельность в Туле.
Также губернатор рассказал о разработанной в Тульской области программе индивидуального жилищного строительства для врачей, по которой им будут предоставлять комфортные жилые дома в отдельном коттеджном посёлке. Решению кадрового вопроса в медицине способствуют и целевые места в вузах, сейчас на них учатся более 1200 студентов и ординаторов.
Владимир Путин высоко оценил работу главы региона по привлечению медицинских кадров, отметив, что данная программа — «один из ключевых элементов закрепления медицинских кадров на местах». Также президент призвал активнее работать с Правительством РФ, чтобы получить дополнительные ресурсы на эту программу.
Ещё один важный для Тульской области проект, за поддержку в реализации которого поблагодарил Дюмин президента, — строительство современного регионального онкоцентра. Врач-онколог Михаил Бобков сообщил, что за последнее время серьезно обновлена материально-техническая база онкослужбы. Закуплены новые линейные ускорители для лечения злокачественных опухолей. Открылись первичные онкологические кабинеты в муниципалитетах. Сегодня онкозаболевания в регионе лечат по единым международным протоколам с использованием современного оборудования. Владимир Путин отметил усилия главы Тульской области в этом вопросе и попросил и дальше уделять особое внимание этому направлению, особенно учитывая, что регион находится в Чернобыльской зоне.
Алексей Дюмин доложил Владимиру Путину об эпидемиологической обстановке в регионе. Он отметил, что в регионе создан достаточный запас сил и средств на осенне-зимний период. При этом в области максимально сохраняется полноценная плановая медицинская помощь. Полным ходом идёт формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации. Полностью привито 570 тысяч человек — это каждый второй взрослый житель Тульской области. По этому показателю регион занимает восьмое место в стране и третье в ЦФО.
Также губернатор коснулся темы образования. Он рассказал, что за последние три года в Тульской области введено в эксплуатацию 15 новых детских садов, ещё восемь строится, причем пять планируется сдать до конца 2021 года. Поручение президента по ликвидации очерёдности в детские сады, включая группы для детей до трех лет, выполнено в конце 2020 года. С 2018 года построены три новые школы. Сейчас возводятся две школы, где будут учиться в общей сложности 1500 детей. В планах на 2022−2024 годы — ещё две школы на 1000 мест. В регионе работают два центра поддержки и развития одарённых детей. В Новомосковске при поддержке промышленной компании создаётся новый крупный центр «Созвездие» по модели «Сириуса».
Как рассказал Владимиру Путину руководитель Яснополянского центра поддержки одаренных детей Александр Сухоруков, 72% выпускников учреждения закончили обучение с медалями и поступили в лучшие вузы страны. Для каждого ученика разрабатывается индивидуальный учебный план с углубленным изучением предметов в соответствии с его интересами и способностями.
Алексей Дюмин продолжил тему создания комфортной городской среды. Работы по благоустройству ведутся во всех муниципалитетах региона. В рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды благоустроено 1300 объектов: 1165 дворов и 111 общественных пространств. Вторую жизнь получили 22 парка и 29 скверов. Проведена масштабная реконструкция в 11 малых исторических городах и поселениях Большой засечной черты. В числе приоритетных и капиталоёмких задач Алексей Дюмин назвал расселение аварийного жилья. На данный момент в области завершен первый этап федеральной программы переселения. Также аварийное жильё расселяется по региональной программе. В 2019 и 2020 годах за счёт областных средств расселено более 25 тыс. кв. м аварийного фонда. Новые квартиры получили полторы тысячи жителей области. До конца 2023 года за счёт региональных и федеральных средств досрочно завершится расселение ещё более 70 тыс. кв. м, это позволит переселить более 3,5 тыс. человек.
С 2016 года, доложил губернатор, в экономику Тульской области привлечено свыше 700 млрд рублей, реализуется более 60 крупных инвестпроектов, создано около 7,5 тыс. новых рабочих мест. Поскольку Тульская область — индустриальный регион, вопросы экологии были и остаются в числе наиболее важных.
Он добавил, что при заключении соглашений о реализации новых инвестпроектов одним из главных условий остаётся соблюдение экологических стандартов.
Владимир Путин назвал проблему расселения аварийного жилья традиционно острой для Центральной России, отметив, что этим вопросом нужно системно заниматься совместно с Правительством РФ. Он также подчеркнул, что ряд проектов, включая строительство Восточного обхода Тулы, реконструкцию очистных сооружений, модернизацию скорой помощи, развитие особой экономической зоны, будут направлены в Правительство РФ для дальнейшей проработки.
Отдельно Владимир Путин поблагодарил Алексея Дюмина за организацию встречи в неформальном ключе.