Милан, Италия, 14 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. 39-летний шведский таранный форвард Златан Ибрагимович пропустит матча первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА «Милан» — «Ливерпуль». Матч состоится 15 сентября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Об этом сообщило издание Sky Sports Italia.

Andy Witchger Златан Ибрагимович

12 сентября Ибрагимович впервые за четыре месяца вышел на поле и помог «Милану» одержать уверенную победу над «Лацио», отметившись забитым мячом на экваторе второго тайма. Шведский форвард восстанавливался от травмы колена, полученной в мае.

В прошлом сезоне Ибрагимович принял участие в девятнадцати матчах итальянской Серии А, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.