Вашингтон, 15 сентября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. В рассуждениях о «глубинном государстве», посадившем своего ставленника на пост американского президента, часто упускается вопрос, из чего же оно состоит. Откуда выросла невидимая власть и каковы ее возможности на данный момент, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Хотя принято считать, что у крупнейших государств финансовые возможности превышают таковые же у любых корпораций, в действительности это не так. Ведь государство свой бюджет вынуждено тратить, распределяя на всех граждан и поддержание всей своей гигантской структуры, а корпорации вольны в своем маневре прибылью. Поэтому в наши дни в тех же США система лоббирования доросла до той стадии, когда влияние корпораций начало перевешивать любые другие альтернативы, а результат симбиоза власти и бизнеса стал тем самым принимающим решения «глубинным государством». Казалось бы, в чём тут опасность, если (как минимум внешне) государство остается тем же самым? Но важнейшее отличие состоит в том, что у «глубинного государства» отсутствует ответственность перед гражданами, населяющими государство обычное. И если воздействовать на политику своего государства граждане еще как-то могут, то добраться до «глубинного» им куда сложнее. Осознав этот факт в полной мере, корпорации пускаются во все тяжкие, не ограничивая себя ставшими уже привычными для всех финансовыми махинациями. К счастью для всех остальных, корпорации пока еще не пришли к единству, занимаясь внутренними войнами. Но долго ли продлится этот момент? Читайте статью Александра Запольскиса

Глубинное государство: как работают и чего хотят «неизвестные отцы»