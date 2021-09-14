Москва, 14 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. 23-летний фланговый нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии по футболу Чидера Эджуке был признан болельщиками «красно-синих» лучшим игроком июля и августа. Футболист набрал 44% голов и обошел Алана Дзагоева и Игоря Акинфеева.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Чидера Эджуке

В семи матчах текущего сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Чидера Эджуке отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент ЦСКА с десятью очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Эджуке перешел в ЦСКА 28 августа 2020 года из нидерландского «Херенвена» за 11,5 миллиона евро. На данный момент стоимость нигерийского нападающего, согласно оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Соглашение Эджуке с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24.