Бишкек, 14 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Киргизия занимает 155-е место среди 224 стран и территорий в рейтинге Всемирной лиги скорости широкополосного доступа, составленного аналитиками консалтингового агентства «Cable.co.uk».

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Средняя скорость широкополосного соединения в республике составляет 7,44 Мегабит в секунду.

По этому показателю Киргизия оказалась на одном уровне с Тунисом, Мальдивами, Суринамом и Боливией.

Тем не менее, Киргизия является лидером среди стран Туркестанского региона по скорости интернета.

Так, Узбекистан занимает только 166-е место, Казахстан — 173-е, Таджикистан — 211-е. А самый медленный интернет в мире оказался в Туркмении, которой авторы рейтинга присудили последнее — 224-е место.

Лидерами рейтинга с самым быстрым в мире широкополосным интернетом оказались остров Джерси, в княжество Лихтенштейн и Исландия.